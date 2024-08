La morte senza spiegazioni di Lazar Dukic | sparito durante la gara di CrossFit | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Le ultime bracciate, poi è scomparso nel nulla., atleta serbo che ha partecipato alladiin Texas, ènel lago a 100 metri dal traguardo. Le ricerche sono scattate quando all'arrivo mancava all'appello l'atleta serbo. Dopo qualche ora il suo corpo è stato trovatovita nel lago in cui si svolgeva la. Ma le scene terribili, il momento in cui il nuotatore ha perso il contatto con il gruppo ed èsotto l'acqua è stato immortalato dalle telecamere che seguivano la. In un primo momento si era pensato a un ritardo per un affaticamento o per qualche problema legato alla sua condizione fisica. L'atleta stava cercando di portare a termine unasu un percorso prestabilito di 5,6 chilometri con una nuotata finale nel lago di 800 metri. I primi 700 sono stati affrontatialcun problema dall'atleta, poi il dramma inaspettato.