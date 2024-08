In questo momento di dolore | Iva Zanicchi rompe il silenzio dopo la morte del compagno | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) "Come avrete saputo il mio caro Pippi è salito in cielo": IvailladelFausto Pinna, che si è spento all'età di 74 anniuna lunga malattia. Due anni fa, nel 2022, il noto produttore musicale aveva scoperto di avere un tumore ai polmoni e l'anno scorso Iva aveva deciso di sospendere concerti e impegni televisivi proprio per dedicarsi totalmente a lui. "Ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno dimostrato la loro vicinanza - ha aggiunto la cantante nel post su Instagram -. Indile vostre parole di affetto mi sono di grande conforto. Grazie, grazie, grazie. Vi voglio bene". A corredo una foto che la ritrae, felice e sorridente, insieme a Pinna. Questi sono giorni molto difficili per la cantante, che fortunatamente è circondata dall'amore e dall'affetto di fan e amici del mondo dello spettacolo.