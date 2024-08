Il condominio speciale Monolocali fatti su misura per eliminare le barriere | Il traguardo di vivere da soli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) In dirittura d’arrivo la residenza per disabili dell’associazione Uroburo. Il progetto dedicato all’autonomia è stato ideato dall’associazione Uroburo insieme all’associazione QdV - Quelli del venerdì. "I lavori di ristrutturazione sono finiti – annuncia Giorgio Giani (nella foto), presidente di Uroburo –. Ora dobbiamo ordinare i mobili, abbiamo montato e collaudato l’ascensore. Presto avremo l’abitabilità dal Comune. Manca ancora da sostituire qualche finestra, ma per fine anno contiamo di attivare i progetti residenziali per disabili, ciascuno con i suoi tempi: chi si sente a casa già dal primo giorno e chi impiega qualche mese". Un’ala dell’edificio è destinata a centro civico di quartiere e quindi luogo di iniziative sociali e culturali. La persona disabile adulta ha desiderio di autonomia dalla propria famiglia.