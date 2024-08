Idf' esagerato il bilancio di Hamas uccisi 20 terroristi'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) L'esercito di Israele afferma di aver ucciso almeno 20, tra cui "comandanti di alto rango" di, che erano nella sala di comando allestita nella scuola a Gaza City. Lo riportano i media israeliani. L'Idf contesta le affermazioni disecondo cui nell'attacco sarebbero statipiù di 100 palestinesi. "Secondo un esame preliminare, i numeri pubblicati da Gaza sono esagerati e non corrispondono alle informazioni disponibili nell'Idf, alle munizioni utilizzate e all'accuratezza dell'attacco", dichiara aggiungendo di avere un video in cui si vede che "non c'erano donne o bambini nell'area prima dell'attacco".