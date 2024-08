Grande Fratello finalmente il primo nome ufficiale | il volto della tv è dentro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 10 agosto 2024) Sono settimane che si rincorrono rumor sul prossimo, in partenza a metà settembre. Settimane in cui sono usciti nomi su nomi del mondo dello spettacolo,musica e dello sport: da Aessia Pascarella, Maika Randazzo e Lino Giuliano dell’ultimo Temptation Island a Clarissa Burt, Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Federico Chimirri e Giulia Mannucci. E ancora, direttamente da Non è la Rai Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo fino a Luca Calvani, Margherita Zanatta, Nadia Rinaldi e Franco Oppini. Ma questi sono solo alcuni dei vip che secondo il gossip sarebbero pronti a varcare la famosa porta rossa. Peccato che non sono mai stati confermati dal. Finora. Leggi anche: “Lo diranno”.