Folorunsho corteggiato anche da Milan e Atalanta Scaricato da Conte fa gola a tanti Tmw

(Di sabato 10 agosto 2024) Nonostante abbia rinnovato da pochi giorni il contratto col Napoli, Michaelsembra essere ormai fuori dai piani del neo tecnico Antonio, che spinge per avere Billy Gilmour e Marco Brescianini come alternative a Lobotka e Anguissa. Il centrocampista ex Verona non è nemmeno tra i convocati del match di questa sera di Coppa Italia contro il Modena. E, come riportato da Tuttomercatoweb, èda quattro club italiani. Su4 club italiani, la frattura col Napoli sembra definitiva Il portale scrive: Ilha sondato il terreno per Michael. Tecnicamente e tatticamente, Fonseca e il club lo vedono come un altro Loftus-Cheek, può giocare nei due e ricoprireil ruolo di trequartista.