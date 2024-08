Elezioni Usa adesso pesa l’età di Donald Trump Kamala Harris recupera nei sondaggi | dilemma Israele

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 10 agosto 2024) Il passo indietro di Biden a favore dinelleUsa ha fatto sì chediventasse il candidato più anziano della storia. Sarebbe anche questo uno dei tanti fattori are negli ultimi. Joe Biden era indietro in quasi tutti gli Stati e anche a livello nazionale. Ma sia lui sianon erano graditi a due americani su tre, secondo i quali i due candidati erano considerati troppo anziani., invece, continua a crescere in vista dellepresidenziali di novembre. Il sito americano FiveThirtyEight ha posto la candidata dei democratici avanti di 2,1 punti percentuali sul repubblicano(ANSA FOTO) – cityrumors.itL’attuale vicepresidente degli Stati Uniti sarebbe avanti di due punti in Michigan, di 1,1 in Pennsylvania e di 1,8 in Wisconsin.guiderebbe in Arizona e Georgia per meno di mezzo punto.