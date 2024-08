Ciclismo su pista la leggenda Elia Viviani Terza medaglia olimpica consecutiva a 35 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) “Quelle di Parigi saranno le mie ultime Olimpiadi. È un cerchio che si chiude. Se non dovessi tornare con lad’oro sarei dispiaciuto, proverò a sacrificare tutto quel che posso per riuscire a spingermi oltre il limite e arrivare a Parigi forte abbastanza per giocarmi l’oro, come a Rio”. I proclami della vigilia c’erano stati ednon poteva terminare la sua carrieraria con la delusione del nono posto dell’omnium. Quella odierna è stata molto probabilmente l’ultima gara del fenomeno di Isola della Scala a Cinque Cerchi e, terminare il suo ciclo, con la collezione completata: dopo l’oro di Rio ed il bronzo di Tokyo, ecco il bronzo di Parigi, in quella che molto probabilmente non è la sua specialità, la madison.