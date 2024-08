Catania e la serie B che non arriva più Dalla paura al sospiro di sollievo | la fidejussione salva il mercato Ma accende i fari su Pelligra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Attesa,, speranza, liberazione. Anche se le nubi surestano per dei problemi economici che nessuno si sarebbe aspettato. Non adesso, almeno. Vero, si tratta di Lega Pro, ma le vicende societarie degli ultimi anni e l’importanza della piazza impongono di parlarne quasi come di una realtà ai massimi livelli, soprattutto se si considera l’importanza della proprietà che gestisce il club: si tratta del gruppo, imprenditore australiano che in due anni ha già speso decine di milioni di euro sulla squadra, con l’obiettivo di riportarla nellepiù importanti. E di investire sulla città, ça va sans dire.