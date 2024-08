Beffa Sinner era necessario | parole al veleno

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 10 agosto 2024) Jannik, ad un certo punto, non ha potuto fare a meno di farlo: reazione comprensibilissima, era ora che accadesse. Le medaglie che gli azzurri hanno portato con sé in Patria non hanno cancellato la delusione derivante da una scelta che, evidentemente, ha fatto più male di quanto si pensasse. I tifosi non hanno ancora del tutto digerito il forfait di Jannikalle Olimpiadi, tanto è vero che se ne parla ancora come se la notizia fosse fresca. Jannikha fatto chiarezza una volta per tutte (AnsaFoto) – Ilveggente.itAnche adesso che Lorenzo Musetti ha conquistato il bronzo, anche ora che la mitica coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini ha regalato ai tifosi italiani la gioia di un oro. La rinuncia dell’altoatesino, tuttavia, continua a fare più rumore dei successi che i suoi compagni di Nazionale hanno collezionato al di là delle Alpi.