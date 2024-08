Apple Store cambia tutto dopo gli avvertimenti dell’Unione Europea

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 10 agosto 2024)rischia una multa molto pesante dalla Commissioneper aver infranto una nuova legge sui Mercati Digitali Laè stata costretta a intervenire sul proprio Applo scorso giovedì,che l’Unioneha accusato il produttore di iPhone di infrangere alcune nuove regole digitali. In particolar modo, l’accusa fa riferimento alla violazione del Digital Market Act. Si tratta di una norma che ha come scopo quello di frenare il potere delle principali piattaforme Internet. Corrisponde al Regolamento sui Mercati Digitali che stabilisce una serie di obblighi e divieti che vogliono arginare gli abusi degli operatori dominanti. Non è un segreto, infatti, che da tempo i grandi colossi tech sfruttano la loro posizione dominante sul mercato per instaurare monopoli. Laè stata accusata dall’UE di non aver rispettato il DMA (Pixabay) – Notizie.