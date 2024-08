Allarme nel Salento Ordigno bellico sul fondo del mare zona off limits

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 10 agosto 2024) Ancora unnel. Un ritrovamento che tiene tutti ine che è venuto alla luce a San Cataldo, marina di Lecce. Si tratta di un presunto residuatopotenzialmente pericoloso che ora comporterà non pochi grattacapi. Prima di tutto delle operazioni di bonifica in un largo specchio d’acqua, quello compreso tra lo stabilimento “Lido ponticello” e il litorale della base militare di Torre Veneri.nel, divieto di avvicinamento nellainteressata L’nelha fatto allertare il Comune di Lecce che, sulla base delle prescrizioni della competente Capitaneria di Porto di Otranto, ha emesso un’ordinanza per il divieto di avvicinamento e sosta nei paraggi dellainteressata. L’area in questione, quindi, resterà interdetta al transito e alla balneazione fino al completamento delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza.