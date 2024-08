Alla fine ha avuto ragione lei E dopo aver conquistato la medaglia ha contrattaccato | Ci sono dei nemici i nemici del successo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 10 agosto 2024) La boxeur algerina Imane Khelif ha scritto la parolasul caso più discusso delle Olimpiadi di Parigi 2024, conquistando lad’oro nei 66 kg di pugilato. Un trionfo ottenuto sul ring, ma anche fuori, dove ha dovuto affrontare una tempesta di polemiche e pregiudizi. «una donna, come qualsiasi altra donna,nata donna, ho vissuto come donna, ho gareggiato come donna. Su questo non cidubbi», ha affermato Khelifla vittoria in finale sulla cinese Yang Liu. Parole chiare e forti, pronunciate con la stessa determinazione con cui ha dominato sul ring.