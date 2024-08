Volley a Parigi le azzurre di Velasco fanno la storia

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) Per la prima volta sarà finale per una medaglia Le ragazze delfemminile di Juliobattono ancora una volta la Turchia con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-19, 25-22) e si regalano una notte da favola conquistando per la prima volta nelladella pallavolo femminile italiana. La finale per l’oro si disputerà domenica 11 agosto alle ore 13 contro gli Stati Uniti. Lehanno scritto una pagina storica di questo sport al termine di un match davvero ben giocato nel quale hanno dimostrato una grande maturità tattica e tecnica. Al termine della gara queste le parole del tecnico argentino, che torna in una finale olimpica dopo quella, purtroppo perso con la Nazionale maschile, ad Atlanta 1996. L’analisi di Julio“Inutile dire che è stata una bellissima partita, loro hanno difeso molto e contrattaccato con la Vargas che era molto difficile da fermare.