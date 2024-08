Vince due ori ma si parla solo della querelle familiare | la vicenda assurda dopo le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ledi Parigi continuano a regalare anche storie curiose. L’ultimo episodio è quello di Carlos Edriel Poquiz Yulo, atleta idoloFilippine in grado di conquistare due medaglie d’oro nella stessa edizione dei Giochi, nel corpo libero e nel volteggio. Il 24enneginnastica ha fatto discutere anche per lo scontro con sua madre in patria in una vera e proprio telenovela. Il riferimento è alla gestione delle finanze del figlio da parte di Angelica Poquiz-Yulo e la sua disapprovazione per la fidanzata del ginnasta, protagonista di contenuti su TikTok. Come riporta anche AGI pocoil suo secondo trionfo, domenica, è uscita un’intervista radiofonicamadre che si è difesa dalle accuse di sperperare i guadagni del figlio.