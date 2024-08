Un posto al sole trama 9 agosto 2024 | Roberto smascherato Marina delusa

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tensione in arrivo ad Unalper quanto concerne la coppia composta da. Nel corso della puntata della soap opera di Rai 3 di venerdì 9che chiuderà questa stagione, infatti, i due coniugi avranno una durissima discussione dopo che la Giordano smaschererà le bugie del marito. Quest'ultimo, in particolare, intenzionato a screditare Ida in vista del processo relativo alla questione del piccolo Tommaso, si è messo in contatto con la zia della ragazza, Magda, e le ha chiesto di testimoniare contro la nipote. La donna, così, è giunta a Napoli e ha stretto un accordo con, ma, poco dopo, si è recata al Caffè Vulcano dove ha visto Ida. In seguito, Magda ha telefonato a Ferri e gli ha chiesto un appuntamento urgente., però, ha iniziato a sospettare che il marito le stesse nascondendo qualcosa e lo ha pedinato.