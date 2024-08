Tuffi Chiara Pellacani quarta con rimpianti | col punteggio della semifinale sarebbe stata bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Non si è acceso quel quid che serviva per regalare all’Ital-la medaglia olimpica nella Finale femminile del trampolino tre metri.è andata a iscriversi al club dei “quarti posti” di queste Olimpiadi di Parigi. Serviva una gara perfetta per puntare alla top-3 e, oggettivamente, l’azzurra non l’ha fatta perché l’errore nel primo tuffo si è rivelato decisivo in questa caccia al “metallo”. Alla finefiera,nellaaveva ottenuto 324.75 e con il doppio e mezzo indietro 61.50, mentre nell’atto conclusivo 52.50. Un’imprecisione pesante ai finiconquista di unche era alla portata dell’azzurra (lo score finale di 309.60), non trovando l’eccellenza nelle restanti quattro rotazioni: 63.00 con il doppio e mezzo avanti, 65.10 con il triplo e mezzo avanti, 66.00 con il doppio e mezzo rovesciato e 63.00 con il doppio e mezzo ritornato.