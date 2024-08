Parthenope nel primo trailer del nuovo film di Paolo Sorrentino la malinconia lacera l’anima

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 9 agosto 2024)ha pubblicato, il 9 agosto, sui propri canali social, ilteaser di, il suo, in sala dal 24 ottobre, con una settimana di anteprime speciali di mezzanotte dal 19 al 25 di settembre. Girato tra Capri e Napoli, ilracconta, nel consueto stile del cineasta, la storia di vita di, creatura femminile a metà tra il mito e la storia, dall’infanzia fino alla maturità In questobreveato, punteggiato dalla voce narrante diadulta (Sandrelli) sulle note di Era tutto previsto di Riccardo Cocciante, possiamo ammirare le prime immagini dell’ambizioso, con i consueti primi piani, marchio di fabbrica del regista, mentre la protagonista ricorda con tristezza un tempo idilliaco e spensierato, quello della giovinezza, che non tornerà più.