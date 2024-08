Parigi 2024 Taddeucci e la Senna | Un tuffo solo basta e avanza – Video

Leggi tutta la notizia su seriea24

"Un altronella? No, uno". Ginevrasbarca a Casa Italia dopo la medaglia di bronzo nella 10 km di fondo, gara disputata nelladopo le tante polemiche legate alla qualità dell'acqua. "Che sapore ha questa medaglia? Non saprei ancora descriverla, sembrava tutto così ancora irrealistico. Diciamo che fino a mesi fa ancora questa Olimpiade non c'era, quindi avendola presa all'ultimo in una gara non mia, era completamente un paradosso. Però alla fine ringrazio perché anche l'esperienza nel 2005 è stata bellissima. Ovviamente non è paragonabile a questa, però questa medaglia è tutto. E' il sogno di ogni atleta essere all'Olimpiade, in più essere un medagliato olimpico è qualcosa di bellissimo", dice.