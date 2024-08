Parigi 2024 | pioggia di medaglie azzurre un argento e quattro bronzi! Capolavoro di Battocletti nei 10mila

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Eravamo già pronti ad annunciare l’interruzione dei 33 giorni consecutivi a medaglia. E invece no. Non solo la straordinaria medaglia d’oro nella madison nel ciclismo su pista targata Bergamo con l’impresa di Chiara Consonni, ma anche tree due argenti fantastici hanno ‘salvato’ la giornata e continuano a rinsaldare il record. Antonino Pizzolato sorprende tutti nel sollevamento pesi 89kg e riconferma il bronzo di Tokyo arrivando a 384 chili, chiudendo dietro all’del colombiano Yeison Lopez e l’oro del bulgaro Karlos May Nazar, con il nuovo record del mondo di 404kg. Pochi minuti dopo, un’immensa Sofia Raffaeli acciuffa il terzo gradino del podio nell’all-around individuale di ginnastica ritmica. Un ottimo punteggio, anche se inferiore alle qualificazioni, che comunque consentono di consacrare la 20enne marchigiana.