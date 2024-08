Parigi 2024 Paltrinieri | Non so se sia stata la mia ultima gara

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) Le parole del nuotatore dopo lain acque libere Gregorionon riesce questa volta a salire sul podio anche in acque libere. Dopo il bronzo negli 800 stile libero e l’argento nei 1500, dietro al neo primatista del nuoto Fink, l’azzurro è arrivato sesto. Nella discussasulla Senna, come ha poi ammesso ai microfoni Rai, ha fatto fatica e non ha mai trovato ritmo. L’azzurro, a caldo, ha anche parlato del futuro. A domanda diretta dell’inviata Elisabetta Caporale ha detto: “Non so se siala mia, non ci ho pensato per ora”. Sicuramente, ha poi continuato, ora si prenderà una lunga pausa per capire cosa fare e se poi tornare a nuotare. Di certo, almeno in base a cosa dichiarato più volte in questi mesi, difficilmente continuerà con piscina e open water.