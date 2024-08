Parigi 2024 Lyles bronzo nei 200 metri | Ho corso col covid

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 9 agosto 2024) (Adnkronos) – Letsile Tebogo trionfa nei 200alle Olimpiadi die conquista la medaglia d’oro. Noahcorre con ile si accontenta del. Tebogo, atleta del Botswana, si impone con il tempo di 19?45 davanti agli statunitensi Kenneth Bednarek (19?62) e(19?70), vincitore dei 100e grande favorito della vigilia.chiude al terzo posto e poi esce su una sedia a rotelle spinta dagli addetti. Il campione olimpico dei 100fornisce la spiegazione: martedì è risultato positivo al. Due giorni fa si è svegliato in condizioni pessime e ha ricevuto la diagnosi dopo il test. “Ho cercato di andare avanti giorno per giorno. Mi sono idratato e mi sono isolato il più possibile”, dice. “Dopo il test, mi sono isolato in un hotel vicino al villaggio. Ho preso le medicine consentite per tenere su il fisico. Volevo correre a tutti i costi.