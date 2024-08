Nuova carrozzina per Elisa dopo il furto arriva il regalo del Lions Club Firenze Scandicci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 –ilche l'ha lasciata senza la suamanuale,Malagoli, una donna disabile di 43 anni residente a Novoli, ha potuto finalmente sorridere grazie a un gesto di grande solidarietà. Il, infatti, ha deciso di donarle una, ponendo fine a giorni di preoccupazione e sconforto. “È come se mi avessero rubato le gambe”, aveva dichiarato, profondamente scossa daldellache utilizzava quotidianamente e che era fondamentale per allenarsi in vista di una speciale gara ad ostacoli, prevista per settembre. “Mai avrei potuto pensare che qualcunosse a tanto”, il suo primo commento. Il suo appello, lanciato attraverso La Nazione, ha toccato il cuore di molti.