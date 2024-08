Morsi a proprietario e spintoni alla commessa per guadagnarsi la fuga | arrestati ladri pontini

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Mercoledì sera, una coppia ditrentenni di Latina è stata arrestata con l’accusa di rapina impropria. I due sono stati sorpresi a rubare in un negozio di via Epitaffio e hanno aggredito il personale del negozio, ferendo ilcon un morso e spintonando unae Intervento dei Carabinieri Dopo il furto, i due hanno cercato di dileguarsi tra i campi alle porte di Latina. Tuttavia, i Carabinieri della Compagnia di Latina sono riusciti a rintracciarli, ammanettarli e arrestarli. La coppia è ora sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dell’interrogatorio di convalida. Dinamica del Furto e Aggressione Il crimine è avvenuto tra il pomeriggio e la prima serata di mercoledì.