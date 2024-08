Masters 1000 Montreal 2024 Cobolli-Rinderknech interrotta e rinviata per pioggia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ladiventa protagonista a, dove è in corso il primonordamericano dell’estate tennistica. A pagarne le conseguenze Flavio, il cui match contro il francese Arthurè stato sospeso dopo pochi minuti. Il francese si trovava in vantaggio per 3-0 quando è arrivata lache ha costretto all’interruzione. Dopo vari rinvii, gli organizzatori non hanno potuto fare altro che rinviare la sfida a venerdì, quando alle 18:00 italiane si riprenderà. Altri due gli incontri da disputare per allineare il tabellone al terzo turno: Hurkazcz-Kokkinakis e Fritz-Korda. Per i tre vincitori delle partite sopracitate, è previsto un doppio turno. La brutta notizia? Le previsioni non sono delle migliori anche quest’oggi.perSportFace.