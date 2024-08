LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | prima gare alle 14 00

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.44 Buongiorno a tutti e benvenuti allatestuale della quinta giornata delledisuvalide per ledi. Buongiorno a tutti e benvenuti allatestuale della terzultima giornata delledisuvalide per ledi! Oggi verranno assegnate altre due medaglie d’oro, nello sprint maschile e nella madison femminile! L’Italia proverà a distinguersi nella seconda gara. Saranno Chiara Consonni e Vittoria Guazzini. Squadra completamente cambiata rispetto a tre anni fa, quando Elisa Balsamo e Letizia Paternoster si piazzarono all’ottavo posto. Non sarà facile contro Neah Evans ed Ellnor Barker, le due campionesse mondiali in carica della specialità a Glasgow. Non sarà l’unica gara di giornata ovviamente.