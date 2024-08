Hockey prato Parigi 2024 | l’Olanda vince il titolo anche al femminile di nuovo gli shootout per il trionfo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) A ventiquattrore di distanza dalconquistato dagli uomini, ecco il bis delle donne: l’suè tutto olandese alle Olimpiadi di. Erano favoritissime, ma hanno fatto una grandissima fatica: le neerlandesi hanno sconfitto nell’ultimo atto per 3-1 la Cina dopo glinella finalissima in terra transalpina. Il risultato l’aveva sbloccato la compagine asiatica dopo pochi minuti con la rete di Chen su azione. Quando ilsembrava pronto per andare verso la squadra cinese, ecco il pareggio al 51? di Jansen su corner corto. Aglinon c’è stata storia: neerlandesi praticamente perfette con tre reti su quattro tiri, mentre le cinesi ne segnano solamente uno e devono arrendersi.