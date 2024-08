Ho avuto un cancro maligno al rene sono sotto controllo | Paola Perego parla della malattia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un anno difficile. Che era cominciato male, con la rottura di una costola a Ballando con le stelle, ed è finito forse anche peggio, con l’incidente che ha quasi ucciso suo marito, Lucio Presta, dopo aver perso ildi un mezzo meccanico:è tornata are, e lo ha fatto in una lunga intervista a TV Sorrisi & Canzoni. La conduttrice hato del suo bruttissimo male, un tumoreal. Ma non ha voluto che la fermasse. Anzi, “ne parlo senza problemi. È stato scoperto in tempo e ho deciso di raccontarlo: è importante ricordare di fare prevenzione, e garantirla gratuitamente a tutti. Miripresa, non ho dovuto fare terapie e“. Un male tanto doloroso quanto difficile da accettare, ma che lei non ha mai voluto nascondere.