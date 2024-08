Gli ’amici di Cignano’ riuniti 50 anni dopo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Fino al 1974, per oltre un decennio, un gruppo di animatori locali diede vita ai ‘Campi estivi dirivolti ai ragazzi dell’Azione cattolica dell’allora diocesi di Modigliana, la circoscrizione ecclesiastica istituita nel 1850 da Pio IX e rimasta autonoma fino al 1986, quando fu divisa a metà, finendo in parte sotto la diocesi di Forlì-Bertinoro e in parte a costituire la diocesi di Faenza-Modigliana. Della diocesi di Modigliana facevano parte i comuni di Modigliana e Tredozio nella valle del Tramazzo-Marzeno, Marradi nella valle del Lamone, tutta la valle del Montone (con Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto) e Premilcuore nella valle del Rabbi.