Finalmente abbiamo capito che orologio indossa Yusuf Dikeç costa meno di 40 euro ma è un pezzo rarissimo da collezione

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Gliassegnato la medaglia d’oro per essere l’uomo più freddo del pianeta, enon ha fatto una piega. From Turkey, senza occhiali esilaranti, senza cuffie, il tiratore turco ha conquistato con disinvoltura la medaglia d'argento nella gara a squadre mista di pistola ad aria compressa da 10 metri, con l'aria di chi - in modalità relax - ha appena preso una tazza di tè ed è pronto per fare una passeggiata. È diventato virale nella manciata di una decina di minuti, non si contano i meme che girano in rete da giorni e le pagine a lui dedicate. Il suo nome pare sia stato cercato oltre 200 mila volte su Google solo negli Stati Uniti.