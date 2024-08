Europa e Italia giustificano l’Ucraina E i 5 Stelle incalzano Tajani

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 9 agosto 2024) Davanti all’attacco ucraino nella regione russa di Kursk, c’è da chiedersi a che gioco stia giocando l’Unione europea e, di conseguenza, l’. Già, perché mentre perfino gli Stati Uniti di Joe Biden, da sempre solidi alleati del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, hanno chiesto conto a Kiev – con non poco fastidio – di quanto accaduto, da Bruxelles è arrivata una sorta di giustificazione, per non dire un vero e proprio benestare, all’operazione. Diverse strategie Come affermato dal portavoce per gli Affari Esteri dell’Unione europea, Peter Stano, durante un briefing con la stampa, l’offensiva lanciata dalle forze armate ucraine di Zelensky nella regione russa di Kursk è del tutto legittima.