E Piero Pacini inventa il gelato Brezza estiva

(Di venerdì 9 agosto 2024) E’ già sulla bocca di tutti, turisti e non, il nuovo gusto del mese della gelateria ‘I gelati di’, e dedicato ad una grande donna che ha fatto la storia della città, Elisa Baciocchi. La gelateria diinaugura il mese delle serate napoleoniche, offrendo un omaggio alla principessa di Lucca e sorella di Napoleone Bonaparte che regnò per più di un decennio nella nostra città. Questo nuovo gusto, disponibile da pochi giorni in gelateria, ha già catturato l’attenzione e i gusti dei lucchesi e dei numerosi visitatori in città. Con la sua combinazione sorprendente di yogurt, salsa al lime e crumble alla vaniglia, "" offre un mix di freschezza e dolcezza che è semplicemente irresistibile durante le calde giornate estive. "E’ andato a ruba, - commenta- oltre ogni mia aspettativa. E’ stato letteralmente divorato".