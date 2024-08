Come trasformarsi in una dama di Bridgerton ce lo insegna Jennifer Lopez

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 9 agosto 2024)cidiventare perfette dameper un giorno attraverso la sua festa di compleanno a tema.in unadipronta per il debutto in società ce lo spiega. Ha spento 55 candele sulla sua torta di compleanno organizzando un theme party traendo spunto da una delle serie TV più amate in casa Netflix. Creata da Shondaland,ha riportato in tendenza lo stile Regency e anchel’ha apprezzato al punto da sceglierlotema principale della sua festa di compleanno. Crediti: Ansa – VelvetMagE, com’è possibile immaginare, la cantante e popstar non ha potuto fare a meno di rispettare il tema, indossando una vaporosa creazione in stile Regency che farebbe invidia persino alla Regina Carlotta.