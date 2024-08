Chiara Ferragni e Campara vanno a convivere? L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di venerdì 9 agosto 2024)dimentica Fedez con Silvio, i duegià a? Nuovo amore per, l’influencer sogna già di andare acon? Da qualche settimanaha voltato pagina, tantissima è stata la sofferenza per la fine del suo matrimonio con Fedez ma pian piano sta riprendendo in mano la sua vita.paparazzata con SilvioIn più occasioni ci ha tenuto a far sapere che è riuscita a stare meglio grazie all’affetto e al sostegno della sua famiglia e dei suoi più cari amici. Al momento si sta godendo un po’ di vacanza e relax, non solo in compagnia dei familiari ma anche del suo nuovo flirt. Da poco l’amatissima influencer è stata pizzicata con Silvio, stando ai rumors i due si frequentano già da settimane ma non hanno ancora ufficializzato la loro relazione.