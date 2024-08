Calcio tutta la Serie A Femminile eBay su DAZN una gara a giornata in chiaro sui canali Rai

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 9 agosto 2024) Saranno ancorae Rai a trasmettere le partite e le emozioni della. Come avvenuto nella passata stagione sportiva, a partire dal 30 agosto e per le prossime tre stagioni, tutte le gare del massimo campionato saranno visibili in diretta sulla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo di, con la Rai che manderà invece in onda una partita a.Acquisendo i diritti audiovisivi dellasi conferma il broadcaster di riferimento del, con un palinsesto che comprende anche UEFA Women’s Champions League, Liga F, FrauenBundesliga e molti altri campionati. Dopo gli ottimi ascolti della stagione 2023-24, anche la Rai ha deciso di puntare ancora sul movimentoe, oltre a 28 incontri di campionato, porterà innelle case degli italiani anche la Supercoppa e la finale di Coppa Italia.