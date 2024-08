Boxe Imane Khelif si prende l’oro olimpico Doppio urrà per l’Uzbekistan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sostanzialmente, quella di oggi è la giornata delsul Court Philippe Chatrier, dove si è tenuta la penultima sessione di finali per laalle Olimpiadi di Parigi 2024. Due, infatti, gli ori del Paese asiatico in una sera che, però, ha inevitabilmente visto gli occhi di molti posarsi su un altro combattimento. Quello, naturalmente, trae Liu Yang, finale dei 66 kg donne. Un combattimento, va detto, in cui tutte e due le pugili sono molto contratte, ma l’algerina fa quel qualcosa in più per guadagnarsi il verdetto unanime dei giudici e portare il primo oroall’Algeria nella