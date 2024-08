Bombara beffato da un guasto Vittoria sfumata a 4 km dall’arrivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Cosimo, 30 anni, autista dell’ombrellificio Magnani di Calisese di Cesena, residente a Savignano sul Rubicone, dopo avere vinto per sei anni consecutivi il trofeo Rally Trs di San Marino, nei giorni scorsi non è riuscito nell’intento di conquistare il settimo successo. E’ lo stesso Cosimoa spiegare cosa è accaduto: "Negli ultimi quattro chilometri, dove c’era la prova speciale, si sono rotte le colonnette della ruota sinista della mia Renault Clio. La causa è stata un surriscaldamento eccessivo e così tutto è saltato con grande dispiacere non solo mio, ma anche del mio navigatore Pietro Bergamelli di Bergamo. Prima dell’incidente, ero quinto assoluto e primo di classe con tutti i presupposti di mettere le mani sul settimo successo.