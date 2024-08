A che ora è la finale del salto triplo maschile con Diaz oggi in tv? Orario atletica Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) A che ora è ladeldicon Andyalle Olimpiadi diin tv? Il triplista ventottenne, al suo debutto con la maglia azzurra, è riuscito subito a conquistare all'ultimo soffio un posto tra i migliori dodici, ed ora è pronto per provare a giocarsi tutte le sue carte per una medaglia, dopo che in questa stagione aveva anche saltato a 17.61 metri. Si prospetta unatutta da seguire con una concorrenza di altissimo livello, che prenderà il via alle ore 20:13 di quest', venerdì 9 agosto. Discovery+ è l'unica piattaforma che permette di seguire integralmente i Giochi digara dopo gara.