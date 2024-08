Zammarini? Vicino ma senza follie El Kaddouri? Nessuna trattativa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tra addii e nuovi arrivi, il mercato della Spal è entrato nel vivo e nelle prossime ore promette altri scossoni. Oltre all’acquisto di Bachini, la società ha annunciato ieri le partenze di Thiam e Maistro entrambe alla Juve Stabia: per il primo, che ha rinnovato fino al 2028, si tratta di una cessione in prestito mentre per il secondo si tratta di un addio definitivo. Alex Casella (foto) conferma la volontà della società di snellire ulteriormente la rosa: "Il mercato ha subito un’accelerazione nelle uscite, e andremo ulteriormente incontro a chi non avrà spazio nelle rotazioni del mister – ha spiegato il direttore sportivo biancazzurro –, la volontà resta quella di costruire una squadra cercando di rispettare i dettami dell’allenatore, siamo costantemente al lavoro per provare a raggiungere i giocatori con le qualità più affini al nostro modo di giocare".