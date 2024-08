Stazioni sicure con la polizia locale Nuova agente in rinforzo al comando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Contrastare il degrado, aumentare lazza urbana soprattutto nellee lottare contro i taxi abusivi, soprattutto a Malpensa. Il Comune ha aderito all’accordo denominato, promosso da Regione, Prefettura, Trenord, Rete ferroviaria italiana, Ferrovie nord, Agenzia per il trasporto pubblicodel bacino di Como, Lecco e Varese e Comuni capofila di Varese, Busto Arsizio e Gallarate. Il progetto prevede l’integrazione delle diverse competenze funzionali per la tutela dellazza urbana, mediante il concorso di più comandi o servizi dilocali. Il personale diopererà principalmente nelle aree adiacenti alleferroviarie e, in presenza di urgenze, potrà intervenire all’interno, coordinandosi con la centrale operativa della Questura e con quella dei carabinieri di Busto Arsizio, Gallarate e Varese.