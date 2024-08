Perché Francesco Chiofalo non può più lasciare l’Italia

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 8 agosto 2024), 35 anni, originario di Roma, in arte ‘Lenticchio’, è diventato famoso dopo la sua partecipazione ad alcuni programmi televisivi, in particolare Temptation Island, a cui ha partecipato assieme alla fidanzata dell’epoca Selvaggia Roma. L’ex protagonista di Temptation Island ha spiegato sui social un fatto alquanto singolare: il 35enne, infatti, non può più uscire dal, a seguito del delicato intervento a cui si è sottoposto per il cambio di colore degli occhi, da castani ad azzurri. “Non ho più documenti validi”, ha scrittonelle storie Instagram, spiegando che al momento, in Italia, non esiste a livello anagrafico e burocratico una procedura per modificare il colore degli occhi nei documenti, perciò l’unica alternativa che ha è quella di rifare tutti i documenti.