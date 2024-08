Parigi 2024 | Vela classe Nacra 17 oro a Tita e Banti 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 8 agosto 2024) AGI - E' arrivata da Marsiglia un'altra medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi Olimpici. Ruggerodelle Fiamme gialle e Caterina Banti, già oro tre anni fa a Tokyo, salgono di nuovo sul gradino più alto del podio nella17. Dopo la squalifica nella decima regata - la prima odierna - i due azzurri hanno colto un quinto e un secondo posto, restando in testa alla classifica con 27 punti, con 14 lunghezze di vantaggio sul duo argentino composto da Mateo Majdalani ed Eugenia Bosco. Nella medal race di oggi sarebbe bastato un settimo posto per essere certi del metallo più prezioso, ma i due hanno fatto di più e hanno concluso al secondo posto alle spalle della Francia.