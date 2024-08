Parigi 2024 nuoto di fondo | Ginevra Taddeucci spettacolare medaglia di bronzo nella 10 km

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) La tredicesima giornata ufficiale dei Giochi Olimpici disi apre con una splendidadiper l’Italia. La conquista10 km diandata in scenaacque della Senna al termine di una gara alquanto complessa e condizionata da una scarsa conoscenza del percorso e dalle forti correnti. L’azzurra offre una prestazione magistrale, tenendo testa per tutti i dieci chilometri all’olandese Sharon van Rouwendaal e all’australiana Moesha Johnson, che si prendono alla fine rispettivamente l’oro e l’argento. Per l’olandese è il secondo successo olimpico sulla distanza dopo quello ottenuto a Rio, mentre a Tokyo era stata d’argento.