Omicidio di Sharon Verzeni parla il compagno | Sono andato a dormire presto e qualcuno parla del rumore di un’auto

(Di giovedì 8 agosto 2024) Terno d'Isola, 8 agosto 2024 – Mentre gli inquirenti seguono ogni pista possibile che possa indirizzare le indagini sull’di, ai parenti, gli amici e i conoscenti della vittima viene chiesto ogni dettaglio della vita della 33enne uccisa da quattro coltellate mentre passeggiava per le strade del suo paese. "Capitava cheandasse a camminare la sera per il caldo, da sola oppure qualche volta con me. Ma se avessi saputo che sarebbe uscita a quell'ora, non l'avrei lasciata": è quanto ha riferito al Corriere della Sera Sergio Ruocco,di, ascoltato fin da subito dagli inquirenti in quanto convivente con la donna. L'idraulico di 37 anni, originario di Seriate, da tre anni viveva con la fidanzata nell'appartamento di Terno D'Isola.