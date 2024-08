Olivia Cooke spiega come Alicient ha accettato il suo destino nel finale di House of the Dragon 2

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 8 agosto 2024)of the2 non si è concluso con una grande battaglia, ma ciò non significa che non sia stato importante. È stato unappropriato per una stagione che ha trascorso gran parte del suo tempo nell'ombra, culminando con un incontro a lume di candela di Alicent () e Rhaenyra (Emma D'Arcy), un ultimo tentativo per fermare la guerra e che Westeros venga messa in ginocchio. Le due si incontrano dopo che Alicent si è allontanata da Approdo del Re, da poco governato con il pugno di ferro dal figlio Aemond (Ewan Mitchell), un sociopatico con la faccia sfregiata che ha quasi spodestato il fratello Aegon (Tom Glynn-Carney), costretto a letto dopo un suo attacco a cavallo del suo drago.