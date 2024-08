Olimpiadi l’Italia già a medaglia | è bronzo per Taddeucci nella 10 km di nuoto in acque libere

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2024)già a: èper10 km diinInizia bene la giornata olimpica perche conquista la ventottesima. Ginevraottiene il10 km diin. Per la nuotatrice si tratta della prima Olimpiade. Vince la gara l’olandese Sharon Van Rouwendaal.ottiene la ventottesimaconCOME NELLE FAVOLEEEEEEEEE Prima partecipazione olimpica e va subito a podio la nostra fenomenale! Nelledella Senna, Ginevra conquista il10 km femminile!!! UnaPAZZESCA, la numero 28 a #Paris2024 per l’#ItaliaTeam!!! pic.twitter.com/wyhIWXLeAG — ItaliaTeam (@ItaliaTeamit) August 8, 2024 Se non conosci le correnti della Senna, la 10 km sarà un inferno.