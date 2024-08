LIVE Brasile-USA 0-1 volley femminile Olimpiadi 2024 in DIRETTA | inizia il secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-6 Mani out di Drews. 7-5 Strenua difesa del, che non può nulla però sull’accelerazione in diagonale di Drews. 7-4 Attacco vincente di Rosamaria. 6-4 Mani out di Plummer da zona 4. 6-3 MURO GABI! 5-3 Ancora a segno Gabi, si sta scaldando la capitana verdeoro. 4-3 Drews trova le mani del muro. 4-2 Mani out di Gabi, break per il. 3-2 Diagonale strettissima di Ana Cristina. 2-2 Ottimo l’attacco da posto 4 di Plummer. 2-1 Attacco vincente di Ana Cristina. 1-1 MURO OGBOGU! 1-0 Larga la battuta di Plummer. 16.32ilset. 16.31 Gli Stati Uniti approfittano di unappannato ad inizio partita per conquistare il primo parziale. Le verdeoro hanno fatto e disfatto, permettendo alle statunitensi di rientrare nel punteggio. 23-25 MANI OUT DI PLUMMER! Gli Stati Uniti vincono il primo set per 25-23.