L’interesse delle Big Tech per le elezioni americane

(Di giovedì 8 agosto 2024) C’è stato un momento in cui, più o meno esplicitamente, tutti i big della Silicon Valley sembravano stessero abbandonando la causa democratica. Avrebbe rappresentato sicuramente un fattore di novità per questeUsa 2024, dal momento che quelle di quattro anni fa erano state caratterizzate da un concorde endorsementBigper Joe Biden. All’epoca dei fatti, addirittura, persino Twitter (ancora di proprietà di Jack Dorsey, non ancora passato nelle mani di Elon Musk) poteva rappresentare un baluardo progressista. Le incertezze di Biden e il suo deludente confronto televisivo con Trump avevano fatto vacillare questo asse. Tuttavia, a quanto pare, negli ultimi giorni il ritiro dell’anziano presidente uscente e la candidatura, al suo posto, di Kamala Harris hanno rimescolato le carte in tavola.