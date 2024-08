Lautaro Martinez l’Inter fa ‘taglio e cucito’ | i primi dati sono top! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024)lavora ad Appiano Gentile per mettersi subito a disposizione di mister Simone Inzaghi. I suo test fisici fanno sorridereTOP – Più che di preparazione, si può parlare di integrazione., da due giorni ad Appiano Gentile, sta lavorando per tornare subito al top della forma.lo segue minuziosamente e già può sorridere per i suoi ottimi test fisici. Segno di come il capitano nerazzurro, nonostante le meritate vacanze post Copa America, non abbia mai smesso di allenarsi. Il Toro vuole subito ritrovare la miglior condizione, per presentarsi contro il Genoa, al debutto ufficiale, con una forma fisica ottimale. D’altronde, oggi più che maiha bisogno del suo numero 10, visti anche gli infortuni di Mehdi Taremi e Marko Arnautovic.