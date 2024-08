L’agricoltura resiste nonostante il caldo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) "le elevate temperature, l’andamento della stagione agricola è da considerarsi tutto sommato soddisfacente. Pur registrandosi un leggero deficit idrico, per fortuna nella maggior parte dei casi non manca la possibilità, ovviamente a fronte di un costo, di attingere acqua dai numerosi canali di irrigazione o dai corsi d’acqua presenti nelle nostre zone". A tracciare un sia pur parziale bilancio della stagione agricola è Federico Tamburini, dottore in agraria nonchè imprenditore agricolo e proprietario di terreni situati in via Reale Voltana nei pressi di Villa Pianta, località situata nel territorio comunale di Alfonsine, anche se ad una manciata di chilometri dalla frazione lughese di Voltana. "Oltre a pesche, pere, prugne, albicocche, meloni e cocomeri – spiega Tamburini –, coltivo un vigneto e alcune varietà di ortaggi.